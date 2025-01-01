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Много шума из ничего
Билеты от 1000₽
Киноафиша Много шума из ничего

Спектакль Много шума из ничего

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия Шекспира о любви и интригах

Пьеса Уильяма Шекспира «Много шума из ничего» была написана более 400 лет назад и с тех пор остаётся одним из самых ярких и многозначных произведений в мировой драматургии. Это комедия, но за весёлым и остроумным фасадом скрываются глубокие страсти, обманы и недоразумения, которые могут привести к настоящей трагедии.

Сюжет: любовь, интриги и заговоры
Действие пьесы разворачивается после войны, когда победители возвращаются в родной город. В центре событий — принц Дон Педро и его друг, молодой граф Клавдио, который влюблён в прекрасную Геро, дочь губернатора Леонато. Дон Педро решает помочь своему другу добиться любви Геро, а заодно вмешивается в отношения двух горячих противников брака — Бенедикта и Беатриче, чтобы помочь им тоже найти свою любовь.

Заговоры и преграды на пути к счастью
На фоне этого счастья и радости вскоре появляется зловещий план Дона Хуана, брата принца, чьи намерения могут разрушить судьбы влюбленных. Злодейские интриги, недоразумения и обманы вносят в сюжет неожиданные повороты, угрожая как самой любви, так и жизни героев.

Комедия и трагедия в одном произведении
«Много шума из ничего» — это пьеса, которая ярко иллюстрирует, как легко можно перепутать любовь с ложью, а веселье с трагедией. Шекспир виртуозно сочетает элементы комедии с драмой, показывая, как скользкая грань между светлыми и тёмными сторонами человеческих чувств может стать основой для бурного развития сюжета.

Режиссер
Анна Горушкина
В ролях
Александр Фролов
Андрей Щеткин
Сергей Медведев
Василий Шмаков
Евгений Сыркин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Много шума из ничего Много шума из ничего Много шума из ничего Много шума из ничего Много шума из ничего Много шума из ничего Много шума из ничего

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