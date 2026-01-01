Оповещения от Киноафиши
Много шума из ничего
Киноафиша Много шума из ничего

Спектакль Много шума из ничего

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 12+
Продолжительность 175 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Много шума из ничего» — комедия любви и интриг

Представляем вашему вниманию комедию Шекспира «Много шума из ничего» — одну из самых популярных пьес автора. Эта остроумная и веселая история полна каламбуров и любовных интриг, завершающаяся благополучным финалом.

В центре сюжета — доверчивый влюблённый, который поддается клевете о своей невесте, а также юноша и девушка, страстно обменивающиеся колкостями. Не забываем и о коварном завистнике, которому почти удается осуществить свои козни. И, конечно, в пьесе присутствуют комические персонажи: остроумные служанки и полицейские, добавляющие зрелищности.

Инновационный перевод

Эта постановка уникальна благодаря новому переводу, созданному специально для нашего театра. Его авторами стали главный режиссёр театра и постановщик А. Логачёв и переводчик М. Вирозуб. При работе над переводом они обратили внимание на устаревшие и порой неясные моменты предыдущих версий, что сделало текст более современным и понятным зрителям.

Дань традициям

Обращение А. Логачёва к шедеврам английской классики отдает дань памяти славным традициям нашего театра, который в 70-80-е годы традиционно ставил шекспировские комедии — «Двенадцатую ночь», «Сон в летнюю ночь» и «Виндзорских насмешниц». Главный режиссёр не только помнит эти страницы истории Нижегородского ТЮЗа, но и глубоко любит шекспировские комедии.

Эта постановка непременно заинтересует как любителей классической литературы, так и поклонников театра. Не упустите возможность увидеть «Много шума из ничего» на сцене ТЮЗа!

Фотографии

