Спектакль Много шума из ничего

Много шума из ничего
16+
Режиссер Полина Бертэн, Дмитрий Маркин
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Комедия Шекспира в ЦДКЖ

Смогут ли заместители Дон Педро и Дон Хуан объединиться против нового генерального директора? Сможет ли начальник юридического отдела Бенедикт добиться взаимности от помощника руководителя Биатриче? И сыграют ли свадьбу начальник финансово-экономического отдела Геро и начальник логистического центра Клаудио?

Если вы уже запутались в этих запутанных любовных коллизиях, то не волнуйтесь — наш спектакль поможет вам увидеть, как обычные люди становятся героями Шекспира, а герои Шекспира — обычными людьми. Невероятная комедия развернется в заброшенном пансионате «Звёздочка» в Подмосковье, где слухи из средневековой Италии обретают новую жизнь.

Что ожидать?

Эта постановка основана на пьесе Уильяма Шекспира «Много шума из ничего», которая известна своим остроумием и необычными поворотами сюжета. Спектакль наполнен юмором, энергией и живыми персонажами, каждый из которых натягивает на себя маску, чтобы скрыть свои истинные чувства и намерения.

Почему стоит прийти?

Не пропустите шанс погрузиться в мир шекспировской комедии, пересеченной современными реалиями. У нас есть все, чтобы сделать ваш вечер незабываемым: захватывающий сюжет, яркие актерские работы и уникальная атмосфера «Звёздочки». Этот спектакль — отличный способ порадовать себя и близких качественным театром.

Следите за нашими анонсами и не упустите возможность стать частью театральной магии!

Расписание

2 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 800 ₽

