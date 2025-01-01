Спектакль Мнимый больной

Яркая комедия в исполнении любимых артистов

Пьеса, шагающая через века

«Мнимый больной» — комедия, где лихо закрученный сюжет Мольера щедро дополнен интермедиями, специально рассчитанными на актёрскую импровизацию. Остроумие и яркая комедийность пьесы сделали её любимой у зрителей на протяжении столетий. Пьеса была впервые поставлена в Париже в 1673 году, причём роль Аргана исполнил сам Мольер. Премьера состоялась в театре Пале-Рояль, дворце, изначально построенном для кардинала Ришелье.

«Пьеса в пьесе»

Наш спектакль — это отчасти «пьеса в пьесе». Без раскрытия интриги можно сказать, что история о придворном комедианте Короля-Солнце вносит интересный акцент в постановку.

Европейская лёгкость от Сильвиу Пуркарете

В Вахтанговском театре постановку «Мнимого больного» по приглашению Римаса Туминаса осуществил известный европейский режиссёр Сильвиу Пуркарете. Когда актёры на сцене серьёзно, без нарочитого комизма, играют эту историю, зал охватывает особый смех, — комедия становится наполненной и содержательной.