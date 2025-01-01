Меню
Мнимый больной
Киноафиша Мнимый больной

Спектакль Мнимый больной

Комедия Мольера глазами мастера брутального гротеска
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Яркая комедия в исполнении любимых артистов

Пьеса, шагающая через века

«Мнимый больной» — комедия, где лихо закрученный сюжет Мольера щедро дополнен интермедиями, специально рассчитанными на актёрскую импровизацию. Остроумие и яркая комедийность пьесы сделали её любимой у зрителей на протяжении столетий. Пьеса была впервые поставлена в Париже в 1673 году, причём роль Аргана исполнил сам Мольер. Премьера состоялась в театре Пале-Рояль, дворце, изначально построенном для кардинала Ришелье.

«Пьеса в пьесе»

Наш спектакль — это отчасти «пьеса в пьесе». Без раскрытия интриги можно сказать, что история о придворном комедианте Короля-Солнце вносит интересный акцент в постановку.

Европейская лёгкость от Сильвиу Пуркарете

В Вахтанговском театре постановку «Мнимого больного» по приглашению Римаса Туминаса осуществил известный европейский режиссёр Сильвиу Пуркарете. Когда актёры на сцене серьёзно, без нарочитого комизма, играют эту историю, зал охватывает особый смех, — комедия становится наполненной и содержательной.

Режиссер
Сильвиу Пуркарете
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Екатерина Симонова
Мария Волкова
Мария Бердинских
Лада Чуровская

1 октября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной

