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Мнимый больной
Киноафиша Мнимый больной

Спектакль Мнимый больной

Лихой фарс по Мольеру с Юрием Гальцевым 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Энергичная постановка по Мольеру с Андреем Носковым и Юрием Гальцевым в главных ролях

«Мнимый больной» — яркая, остроумная и динамичная комедия, поставленная одним из самых востребованных российских режиссеров Ниной Чусовой. Эта постановка не оставит вас равнодушными и точно не даст задремать! Отточенные реплики и игра смыслами создают неповторимую атмосферу, где эпохи смешиваются, а аллюзии становятся очевидными.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — мнимый больной, который искренне убеждён, что мир должен вращаться вокруг него. Но можно ли заставить окружающих любить себя? Наивность здесь не прощается, а мошенники — от аптекарей до священников — готовы воспользоваться ситуацией. Многоликий Юрий Гальцев виртуозно перевоплощается, ведя несколько партий. Как говорится, «был бы герой, а обманщик всегда найдется».

Непредсказуемые повороты и вечные темы

Интрига закручивается, а любовные коллизии держат зрителей в напряжении. Сбросив пыль веков, «Мнимый больной» с библиотечной полки вновь оживает, подчеркивая, что освобождающий смех необходим в любую эпоху. Человеческая глупость и жадность — вечные темы, а над всем этим, согласно законам жанра, торжествует любовь.

Приходите на спектакль «Мнимый больной» и окунитесь в мир остроумия, интриг и неожиданностей!

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Андрей Носков
Андрей Носков
Татьяна Калашникова
Юрий Михайлик
Игорь Ярошевич

Фотографии

Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной
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