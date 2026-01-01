Энергичная постановка по Мольеру с Андреем Носковым и Юрием Гальцевым в главных ролях

«Мнимый больной» — яркая, остроумная и динамичная комедия, поставленная одним из самых востребованных российских режиссеров Ниной Чусовой. Эта постановка не оставит вас равнодушными и точно не даст задремать! Отточенные реплики и игра смыслами создают неповторимую атмосферу, где эпохи смешиваются, а аллюзии становятся очевидными.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — мнимый больной, который искренне убеждён, что мир должен вращаться вокруг него. Но можно ли заставить окружающих любить себя? Наивность здесь не прощается, а мошенники — от аптекарей до священников — готовы воспользоваться ситуацией. Многоликий Юрий Гальцев виртуозно перевоплощается, ведя несколько партий. Как говорится, «был бы герой, а обманщик всегда найдется».

Непредсказуемые повороты и вечные темы

Интрига закручивается, а любовные коллизии держат зрителей в напряжении. Сбросив пыль веков, «Мнимый больной» с библиотечной полки вновь оживает, подчеркивая, что освобождающий смех необходим в любую эпоху. Человеческая глупость и жадность — вечные темы, а над всем этим, согласно законам жанра, торжествует любовь.

Приходите на спектакль «Мнимый больной» и окунитесь в мир остроумия, интриг и неожиданностей!