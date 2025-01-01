Возвращение к классике: «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера

«Мнимый больной» — одно из первых театральных произведений, посвященных жизни, здоровью и медицине. Эта острогротесковая пьеса Мольера гармонично сочетает комические элементы повседневности с важной ролью медицины в жизни людей, и ее актуальность сохраняется до сих пор.

История создания и значение

Роль главного героя Аргана стала последней, которую сыграл сам Мольер на сцене своего знаменитого театра. Премьера состоялась в 1673 году, а с тех пор пьеса не теряет своей популярности и продолжает вызывать интерес у зрителей.

Современная интерпретация

Новый динамичный и музыкальный спектакль, поставленный Олегом Ильиным, обещает подарить зрителям незабываемые впечатления. Художница Анна Сарапанова блестяще оформила постановку, что добавляет ей визуальной привлекательности.

400-летие Мольера

Этот спектакль — своего рода подношение великому французскому комедиографу, 400-летие со дня рождения которого отмечает мировое культурное сообщество в этом году. Не упустите возможность увидеть новую интерпретацию классики театра!