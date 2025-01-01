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Киноафиша Мнимый больной

Спектакль Мнимый больной

Постановка
Новосибирский театр кукол 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Тартюф»: Искрометная сатира о любви и болезни. Спектакль Новосибирского театр кукол

Приглашаем вас на спектакль по мотивам выдающегося произведения Жана-Батиста Мольера — «Тартюф». Эта актуальная социальная сатира поднимает острые вопросы ипохондрии и любви, заставляя зрителей задуматься о вечных человеческих ценностях.

Сюжет

Главный герой, господин Арган, убежден, что страдает от смертельной болезни. Весь дом находится в растерянности, наблюдая за его мнимыми недугами и страданиями. Лучшие врачи, предлагая новейшие лекарства, лишь усугубляют ситуацию, ведь пациент «скорее мертв, чем жив».

Семейные перипетии

В этой истории на кону — судьба дочери Аргана. Ей подобран жених, которым она недовольна, но этот выбор важен для отца. Доктор Пургон, будущий зять Аргана, становится ключевой фигурой в попытках вылечить главного героя от всех недугов.

Интересные факты

Спектакль «Тартюф» был написан в 1664 году и с тех пор не теряет актуальности. Мольер мастерски использует комические элементы для раскрытия серьезных социальных проблем. Не пропустите возможность увидеть этот шедевр на сцене!

Не упустите шанс насладиться искрометной игрой актеров и остроумными диалогами, которые заставят вас смеяться и задумываться одновременно!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 3 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
17:00 от 350 ₽
Новосибирск, 19 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
18:30 от 350 ₽

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