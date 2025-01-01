Комедия Мольера в постановке Георгия Цнобиладзе на сцене Пятого театра, Омск

Сверхпопулярная комедия Жан-Батиста Мольера на этот раз обретёт новую жизнь на сцене омского «Пятого театра». Спектакль будет поставлен под руководством Георгия Цнобиладзе, петербургского режиссёра с интересным творческим опытом.

О режиссёре

Георгий Цнобиладзе — талантливый автор, который учился у известного театрального мастера Льва Додина. Его работы в «On.Театр» уже успели завоевать признание зрителей. Среди его спектаклей можно выделить интерпретации «Войны молдаван за картонную коробку» Родионова и «В открытом море» Мрожека.

Почему стоит посмотреть

Интерпретация классики от Цнобиладзе обещает быть увлекательной и оригинальной. Его подход к материалу всегда отличается свежестью и глубиной, что делает каждую постановку неповторимой. Не упустите шанс увидеть, как он переосмысляет произведение великого драматурга!

Приходите в «Пятый театр», чтобы насладиться театральным искусством в его лучшем проявлении. Спектакль уже ожидает вас!