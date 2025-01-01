Меню
Мне снился сон...
Спектакль Мне снился сон...

Спектакль Мне снился сон...

Постановка
Бенефис 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Театральное путешествие в мир Чехова

Спектакль, который ждёт зрителей, обещает уникальное погружение в глубину чеховского художественного процесса. Глядя на сцену, зритель окажется в центре не только сюжета, но и атмосферы, пронизанной духом известных произведений Антона Павловича Чехова.

Незабываемая атмосфера Ялты

Спектакль, решённый в инверсионном приёме, перенесёт вас на набережную Ялты. Здесь вы сможете увидеть праздную толпу и услышать её комментарии о происходящих событиях. Это не только театральное представление, но и глубокое исследование темы любви, которая может зародиться даже из банального курортного романа.

Темы, резонирующие с современностью

Однако спектакль затрагивает не только романтики — это рассказ о людях искусства, о муках творчества и о противостоянии поколений. Молодые художники ищут своё место под солнцем, в то время как старшее поколение пытается удержать свои позиции. Много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви, — так остроумно подмечал Чехов.

Этот спектакль — ваше окно в мир великих страстей и внутренней борьбы. Откройте его, и вы не только увидите, но и почувствуете, как зарождается настоящая любовь, несмотря на все преграды.

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Даниил Дробиков
Иван Арнгольд
Кирилл Кузьменко
Александра Киртоки
Кристина Таскина

Расписание

27 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
19:00 от 2000 ₽

