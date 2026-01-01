Спектакль Мне скучно без Довлатова

Вечер памяти ленинградских классиков

Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» приглашает на уникальное мероприятие, посвященное творчеству Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Евгения Рейна и Владимира Уфлянда. Эти яркие имена стали символами ленинградской литературы, их произведения, несмотря на запреты, заняли достойное место в классическом наследии.

Проза Довлатова и поэзия Бродского, Рейна и Уфлянда изобилуют искрометным юмором, одновременно передавая глубокую печаль. Их работы полны драматизма и живописно отражают время и страну своего происхождения. На мероприятии артисты Романтического театра представят самые запоминающиеся произведения этих авторов, что особенно привлечёт любителей советской литературы и тонкой лирики.

Не пропустите возможность насладиться прочтением классической литературы в исполнении талантливых артистов!