Спектакль Мне на месте не сидится

Приглашение в мир детских чудес

Как же приятно на мгновение перенестись из шумного города в деревню! Солнышко светит, птички поют, а дел и забот хватает: полить огород, испечь хлеб, познакомиться с червяком и покормить цыплят. А разбудит вас не будильник, а звонкий петушок!

В этом увлекательном спектакле маленькая Глаша приглашает юных зрителей в свое волшебное путешествие, где они смогут исследовать большой и прекрасный мир. Спектакль разработан специально для самых юных театралов — детей от одного года.

Игровой формат для юных зрителей

Мы понимаем, насколько сложно удержать внимание ребенка на протяжении длительного времени. Поэтому в нашем спектакле мы объединили театральное действие с игрой, создавая уникальную атмосферу, где вымышленный мир переплетается с реальностью.

Первое знакомство с театром

Для многих детей это будет первое знакомство с театром. Чтобы оно прошло успешно и оставило приятные впечатления, мы рекомендуем заранее подготовить ребенка к посещению спектакля. Расскажите ему, что это будет веселое и увлекательное событие.

Приготовьтесь к активному участию

На нашем спектакле вас ждет много интересного: мы будем играть с настоящей землей, водой и тестом, так что будьте готовы к активному участию. Одевайте ребенка так, чтобы он не боялся испачкаться — это часть волшебства!

Хорошее настроение и открытое сердце

И самое главное — приходите с хорошим настроением и открытым сердцем. Мы уверены, что это будет незабываемое время, полное радости и открытий!