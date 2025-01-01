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Мне на месте не сидится
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Спектакль Мне на месте не сидится

Постановка
ТриЧетыре 0+
Режиссер Анна Белопухова
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приглашение в мир детских чудес

Как же приятно на мгновение перенестись из шумного города в деревню! Солнышко светит, птички поют, а дел и забот хватает: полить огород, испечь хлеб, познакомиться с червяком и покормить цыплят. А разбудит вас не будильник, а звонкий петушок!

В этом увлекательном спектакле маленькая Глаша приглашает юных зрителей в свое волшебное путешествие, где они смогут исследовать большой и прекрасный мир. Спектакль разработан специально для самых юных театралов — детей от одного года.

Игровой формат для юных зрителей

Мы понимаем, насколько сложно удержать внимание ребенка на протяжении длительного времени. Поэтому в нашем спектакле мы объединили театральное действие с игрой, создавая уникальную атмосферу, где вымышленный мир переплетается с реальностью.

Первое знакомство с театром

Для многих детей это будет первое знакомство с театром. Чтобы оно прошло успешно и оставило приятные впечатления, мы рекомендуем заранее подготовить ребенка к посещению спектакля. Расскажите ему, что это будет веселое и увлекательное событие.

Приготовьтесь к активному участию

На нашем спектакле вас ждет много интересного: мы будем играть с настоящей землей, водой и тестом, так что будьте готовы к активному участию. Одевайте ребенка так, чтобы он не боялся испачкаться — это часть волшебства!

Хорошее настроение и открытое сердце

И самое главное — приходите с хорошим настроением и открытым сердцем. Мы уверены, что это будет незабываемое время, полное радости и открытий!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
10:00 от 2000 ₽ 12:00 от 2000 ₽

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