Концерт с участием заслуженной артистки России Эльвиры Трафовой (вокал) и ансамбля филармонии

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится концерт под названием «Мне декабрь кажется маем» с участием заслуженной артистки России Эльвиры Трафовой (вокал) и ансамбля филармонии. Название программы — дань уважения знаменитой композиции Гарри Уоррена из кинофильма «Серенада солнечной долины» с оркестром Гленна Миллера. Эта мелодия, написанная в 1941 году, уже давно стала классикой джазового жанра.

Программа концерта

В программе прозвучат оригинальные джазовые версии музыкальных тем таких выдающихся композиторов, как Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер и Джером Керн, чьи произведения составляют золотой фонд джазовой музыки 20-40-х годов прошлого века.

Структура мероприятия

Концерт будет разделён на два отделения: первое из них будет полностью инструментальным, а второе — вокально-инструментальным, что позволит зрителям насладиться как соло, так и совместными выступлениями музыкантов.

Состав ансамбля

В составе ансамбля:

Николай Сизов — фортепиано

Андрей Рябов — гитара

Дмитрий Попов — тенор-саксофон

Вадим Михайлов — контрабас

Андрей Иванов — ударные

Концерт обязательно понравится любителям джаза и всем, кто ценит выразительные и эмоциональные выступления. Не упустите возможность насладиться живым звучанием классических джазовых произведений!