Мне б писать для тебя стихи

Музыкальный праздник в честь Дня семьи, любви и верности с Александром Лимом

В БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Хедлайнером события станет Александр Лим (Alex Lim) — яркий победитель конкурса «Новая волна — 2025». Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, с опубликованной программой, которая включает как каверы любимых песен, так и оригинальные композиции самого исполнителя.

Торжественное награждение семейных юбиляров

Традиционно концерт начнется с награждения пар, отмечающих золотые и бриллиантовые свадьбы. Это станет прекрасным моментом для чествования тех, кто прошел долгий путь вместе и укрепил свои отношения.

Александр Лим: путь к популярности

Александр Лим — молодой певец из Казахстана с корейскими корнями, который стал известен сначала в социальных сетях, исполняя каверы. Его видео собирали сотни тысяч просмотров и привлекли внимание публики. Дебютировав на национальном музыкальном шоу I am singer, он стал финалистом и продолжил развивать свою карьеру в международных проектах.

Находясь в поиске новых вызовов, Александр принял участие в конкурсе «Новая волна» в Казани по приглашению Игоря Крутого, который случайно увидел его клип. В финале состязались 13 участников из шести стран, и Александр одержал убедительную победу, завоевав наивысшие оценки от экспертного жюри.

Уникальный стиль и программа концерта

Александр обладает уникальным баритоном, который позволяет ему исполнять сложные вокальные партии с глубокими эмоциями. Как отмечает композитор и продюсер Игорь Крутой, стиль Александра, сочетающий баритон и теноровые верхние ноты, особенно притягателен для женской аудитории. В Санкт-Петербурге он представит лирическую программу, которая станет настоящим подарком не только для влюбленных пар, но и для всех, мечтающих о настоящей любви.

Концерт в БКЗ «Октябрьский» — это шанс насладиться великолепным исполнением и провести время в компании близких и родных.