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Киноафиша "Младший коллега маститых композиторов и их оппонент", аб-т №15

"Младший коллега маститых композиторов и их оппонент", аб-т №15

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 февраля
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
15:00

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