Младенец напрокат
Киноафиша Младенец напрокат

Спектакль Младенец напрокат

12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия «Младенец напрокат» в МТС Live холл

Пьесу «Младенец напрокат» написал Народный артист России Спартак Мишулин, а за её адаптацию для сцены взялся Сергей Дроботенко. Режиссером спектакля станет Вера Анненкова. В главных ролях участвуют: Сергей Дроботенко, Наталья Хорохорина, Юрий Аскаров, Карина Мишулина, Евгения Корницкая и Сергей Рубеко.

Сюжет

Давно известно, что маленькая ложь может породить большие сложности. Например, что особенного в том, что ты пообедала в ресторане с другом семьи? Но если это был бы настойчивый поклонник или тайный возлюбленный, вот тут-то и появляется повод вызвать ревность у мужа! Однако кто мог предположить, что это невинное обман окажется источником цепи проблем, растущих как снежный ком?

Кэтти оказывается в довольно непростой ситуации. Чтобы сохранить семью, ей необходимо быстро «родить» ребенка — желательно не одного, а сразу троих! А как известно: женщина и хитрость — две неразлучные подруги!

Танцы и музыка

Спектакль обогатит танцевальные номера, подготовленные лауреатом множества фестивалей, талантливым хореографом Вячеславом Суетиным. Зрители почувствуют желание присоединиться к танцующим актерам. Весь спектакль будет сопровождаться великолепной джазовой и блюзовой музыкой американских композиторов 30-50-х годов, что создаст уникальную атмосферу.

Интрига и комедия

В семье Вильяма и Кэтти Гаррисон начинается буря. Вильям мечтает о ребенке, но Кэтти упорно отказывается его рожать. Когда он узнает о её тайном завтраке с незнакомцем, на его прямой вопрос «С кем ты завтракала?» она уклоняется от ответа. Не в силах простить предательство, Вильям уходит от жены.

На помощь приходит подруга Кэтти, Мэджи, которая предлагает расторопной женщине план — усыновить чужого ребенка и представить его Вильяму как их общего чада. Спектакль наполнен уморительными сценами, заговорами и неожиданными поворотами сюжета, которые заставят зрителей хохотать до слез, погружая их в атмосферу хитросплетений и комических ситуаций.

Не упустите возможность увидеть «Младенец напрокат» — яркое театральное событие, способное поднять настроение и вызвать бурю эмоций!

Режиссер
Вера Анненкова
В ролях
Карина Мишулина
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко
Сергей Дроботенко
Наталья Хорохорина
Юрий Аскаров

