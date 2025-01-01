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Киноафиша М.Култышев фортепиано, аб-т №4

М.Култышев фортепиано, аб-т №4

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июня
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

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26 июля в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
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АСО, М.Алексеев, Аб-т № 5
26 апреля в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
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