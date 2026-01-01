«Однажды на ярмарке»: спектакль о казанских купцах в Театре Камала

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала состоится спектакль «Однажды на ярмарке...». В этой увлекательной истории речь пойдёт о казанских купцах и их прислугах, мечтающих увидеть театр на Макарьевской ярмарке.

Автор инсценировки — Ильтазар Мухаматгалиев, заслуженный артист Татарстана и артист Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Режиссурой занимались Зульфия Валеева, народный артист РТ, и Миляуша Шайхутдинова, заслуженный артист РТ. Спектакль будет представлен на татарском языке, с синхронным переводом на русский, что сделает его доступным для широкой аудитории, интересующейся культурой и историей театра.

Театр: философский вопрос на сцене

Спектакль поднимает важные вопросы: «Что такое театр?» — спрашивали многие, включая различных людей, независимо от их социального статуса. Возможно, театр — это здание, в которое мы входим, спектакль, который смотрим, или артисты, которым мы аплодируем. А может быть, это величайшая тайна, которую пытаемся разгадать? На эти вопросы ищет ответы спектакль «Однажды на ярмарке...».

В августе 1908 года казанские купцы прибыли на пароходе на Макарьевскую ярмарку. В одно из дней к ним присоединилась труппа «Сайяр» из Казани. Кто-то из богатых татар и их прислуги захотел увидеть театр своими глазами. Удастся ли им это? Увидят ли они долгожданное зрелище? Ответы на эти вопросы станут известны тем, кто придёт на спектакль.

Творческая команда

Инсценировка основана на замысле Ильтавара Мухаматгалиева, который является не только автором, но и звёздным исполнителем. Режиссуры спектакля доверены двум выдающимся деятелям татарского театра: Зульфии Валеевой и Миляуше Шайхутдиновой, работа которых привнесёт особую магию в сюжет.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Однажды на ярмарке...» и прикоснуться к шедеврам татарского театра!