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Киноафиша МКО ЗКР, Я.Забояркин,И.Козлов Аб-т № 11

МКО ЗКР, Я.Забояркин,И.Козлов Аб-т № 11

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 января
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
15:00 от 600 ₽

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