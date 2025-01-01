Спектакль Мизери

История о фанатизме и выживании по роману Стивена Кинга

Известный писатель, находясь на пике своей карьеры, попадает в ужасную аварию. Его спасает женщина, которая оказывается не просто его поклонницей, а настоящей безумной фанаткой. Так начинается опасная игра на выживание, где герою предстоит столкнуться с психическим расстройством, опасностью и жестокими реалиями.

Когда реальность страшнее вымысла

Мрачный триллер, где столкновение с реальностью оказывается намного пугающим, чем борьба с вымышленными монстрами. «Мизери» — это спектакль, который погружает зрителя в мир, где опасности могут исходить не только от внешних угроз, но и от самых близких людей.