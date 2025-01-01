Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мизери
Киноафиша Мизери

Спектакль Мизери

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о фанатизме и выживании по роману Стивена Кинга

Известный писатель, находясь на пике своей карьеры, попадает в ужасную аварию. Его спасает женщина, которая оказывается не просто его поклонницей, а настоящей безумной фанаткой. Так начинается опасная игра на выживание, где герою предстоит столкнуться с психическим расстройством, опасностью и жестокими реалиями.

Когда реальность страшнее вымысла

Мрачный триллер, где столкновение с реальностью оказывается намного пугающим, чем борьба с вымышленными монстрами. «Мизери» — это спектакль, который погружает зрителя в мир, где опасности могут исходить не только от внешних угроз, но и от самых близких людей.

Режиссер
Илья Наумов
В ролях
Илья Наумов
Татьяна Завьялова
Илья Алехин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери Мизери

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
18 ноября в 19:00 Легенда
Билеты
Поллианна
12+
Драма Детский Классическая драма Мюзикл
Поллианна
21 октября в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Красавица
12+
Премьера Драма
Красавица
21 сентября в 20:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше