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Мизантроп
Киноафиша Мизантроп

Спектакль Мизантроп

16+
Возраст 16+

О спектакле

Описание спектакля

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет премьеру спектакля «Мизантроп» по знаменитой комедии Жана-Батиста Мольера. Этот классический сюжет поднимает вопросы, актуальные во все времена: может ли ненависть ко всему роду человеческому победить, а армия новых мизантропов найти своё счастье в стерильном одиночестве?

В центре сюжета — история Альцеста, который отказывается от любви и дружбы, предпочитая одиночество и отвращение к человеческому обществу. Его внутренние конфликты и взаимоотношения с окружающими подчеркиваются через мастерскую режиссуру и игру актёров.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Мизантроп» — это глубокое и увлекательное произведение, которое поднимает важные вопросы о человеческой природе, любви и дружбе. Постановка Сергея Шелковникова обещает быть свежей и оригинальной, с яркими визуальными образами и сильной актёрской игрой. Этот спектакль обязательно понравится тем, кто ценит классическую литературу и театр, а также тем, кто ищет новые интерпретации знакомых историй.

Режиссер
Сергей Шелковников
В ролях
Евгений Осокин
Илья Боров
Владислав Аксенов
Вероника Гальченко
Нина Плотникова
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