Спектакль Мизантроп

Мизантроп
Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Новый взгляд на пьесу Мольера

«Мизантропия» — это современная интерпретация классической пьесы Мольера о человеконенавистничестве и разочаровании в людях. В центре внимания оказывается несовершенство человеческой природы, где лицемерие, эгоизм и тщеславие становятся основными темами.

Мольер вскрывал эти пороки в XVII веке, наблюдая за жизнью высшего света. Сегодня же мы видим, как эти явления трансформировались в виртуальную реальность. Время, когда внимание измерялось в числе приглашенных на званых ужинах, сменилось миллионами просмотров в интернете.

Новые реалии спектакля

Перенося действие пьесы в современный мир, мы встречаем инфлюенсеров и блогеров, жизнь которых стала бесконечным контентом. Здесь каждый монолог может стать сторис, каждое признание — прямым эфиром, а предательство — вирусным мемом. Как реагируют герои на эти изменения? Что происходит, когда в их мир врывается человек, который отказывается принимать правила игры?

Поиск правды в мире лжи

Главный герой требует не лайков, а правды. Он ненавидит не людей, а ту систему, в которой искренность оказывается на втором плане. Каковы его действия в мире, переполненном фальшью и поверхностностью? Ответы на эти вопросы мы найдем в ходе спектакля, который обещает быть насыщенным и актуальным.

Запланируйте свой визит и станьте свидетелем уникальной адаптации классики, которая заставляет задуматься о настоящих ценностях и искренности среди современных реалий.

Режиссер
Виктор Тихонович
В ролях
Константин Курбатов
Олег Бурыгин
Николай Разуменко
Максим Городов
Лидия Харламова

Март
Апрель
20 марта пятница
19:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1000 ₽
21 марта суббота
18:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1000 ₽
10 апреля пятница
19:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
30 апреля четверг
19:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽

