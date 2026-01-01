Спектакль Мизантроп

Новый взгляд на пьесу Мольера

«Мизантропия» — это современная интерпретация классической пьесы Мольера о человеконенавистничестве и разочаровании в людях. В центре внимания оказывается несовершенство человеческой природы, где лицемерие, эгоизм и тщеславие становятся основными темами.

Мольер вскрывал эти пороки в XVII веке, наблюдая за жизнью высшего света. Сегодня же мы видим, как эти явления трансформировались в виртуальную реальность. Время, когда внимание измерялось в числе приглашенных на званых ужинах, сменилось миллионами просмотров в интернете.

Новые реалии спектакля

Перенося действие пьесы в современный мир, мы встречаем инфлюенсеров и блогеров, жизнь которых стала бесконечным контентом. Здесь каждый монолог может стать сторис, каждое признание — прямым эфиром, а предательство — вирусным мемом. Как реагируют герои на эти изменения? Что происходит, когда в их мир врывается человек, который отказывается принимать правила игры?

Поиск правды в мире лжи

Главный герой требует не лайков, а правды. Он ненавидит не людей, а ту систему, в которой искренность оказывается на втором плане. Каковы его действия в мире, переполненном фальшью и поверхностностью? Ответы на эти вопросы мы найдем в ходе спектакля, который обещает быть насыщенным и актуальным.

