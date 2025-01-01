Меню
Мизантроп
Киноафиша Мизантроп

Спектакль Мизантроп

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Режиссер Александр Баркар
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Мизантроп» Мольера в Новом экспериментальном театре Волгограда

В центре внимания новой постановки пьесы «Мизантроп» находится главный герой Альцест, которому грозит судебное разбирательство, способное привести к полному разорению. В ответ на это он бросает вызов общепринятым нравам и решает говорить только правду, обличая лицемерие окружающих.

Альцест — настоящий мизантроп, живущий в мире, полном лжи. Но даже такой человек не может избежать любви. Его избранница Селимена, молодая вдова, унаследовавшая после смерти своего влиятельного супруга не только деньги, но и связи, явно не намерена ограничивать себя одним мужчиной. Ее цель — достичь безграничной свободы, что ставит их отношения под угрозу.

Любовь и выбор

Противоречивая любовь Альцеста и Селимены приводит их к неизбежному выбору между мечтой и реальностью. Это столкновение идеалов и практичности станет основным двигателем сюжета.

Интересные факты

  • Пьеса была написана Мольером в 1666 году и до сих пор остается актуальной благодаря своей проницательной критике общественных норм.
  • Селимена — один из самых ярких женских персонажей Мольера, олицетворяющий дух времени и стремление к независимости.
  • В спектакле активно используются элементы комедии, что делает его не только глубоким, но и увлекательным для зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту интересную интерпретацию классики театра. Пьеса обещает вызвать множество эмоций и заставить задуматься о вечных вопросах любви, свободы и лицемерия.

