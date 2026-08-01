Миядзаки. Живые саундтреки под звёздным куполом

В Планетарии 1 прозвучат музыкальные шедевры из культовых аниме-фильмов Хаяо Миядзаки. Концерт под звёздным куполом перенесет зрителей в волшебные миры Тоторо, Хаула, Сан и Тихиро.
Исполнять композиции будет дуэт: виолончель и фортепиано. Музыка Дзё Хисаиси будет выполнена вживую, что добавит уникальности этому мероприятию.
Хаяо Миядзаки — обладатель премии «Оскар» за «Унесённых призраками» (2003) и почётной награды Академии за вклад в мировой кинематограф. Его фильмы, такие как «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке», стали классикой анимации и вдохновили целые поколения.
Дзё Хисаиси — японский композитор и дирижёр, за 40 лет работы написавший саундтреки к более чем 100 фильмам и телесериалам. Его мелодии - нежные, эпические и пронзительные - имеют собственную жизнь вне экранов.
Концертные номера представят Николай Максимов (виолончель) — лауреат международных конкурсов, а также Михаил Зайденберг (фортепиано) — пианист, композитор и лауреат международных конкурсов.