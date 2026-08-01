Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миядзаки. Живые саундтреки под звёздным куполом
Киноафиша Миядзаки. Живые саундтреки под звёздным куполом

Миядзаки. Живые саундтреки под звёздным куполом

6+
Возраст 6+

О концерте

Живой концерт в Планетарии: музыка мира Хаяо Миядзаки

В Планетарии 1 прозвучат музыкальные шедевры из культовых аниме-фильмов Хаяо Миядзаки. Концерт под звёздным куполом перенесет зрителей в волшебные миры Тоторо, Хаула, Сан и Тихиро.

Музыка, оживающая под звёздами

Исполнять композиции будет дуэт: виолончель и фортепиано. Музыка Дзё Хисаиси будет выполнена вживую, что добавит уникальности этому мероприятию.

О гении анимации

Хаяо Миядзаки — обладатель премии «Оскар» за «Унесённых призраками» (2003) и почётной награды Академии за вклад в мировой кинематограф. Его фильмы, такие как «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке», стали классикой анимации и вдохновили целые поколения.

Композитор, создавший музыкальный язык

Дзё Хисаиси — японский композитор и дирижёр, за 40 лет работы написавший саундтреки к более чем 100 фильмам и телесериалам. Его мелодии - нежные, эпические и пронзительные - имеют собственную жизнь вне экранов.

Программа концерта

  • Унесённые призраками
  • Мой сосед Тоторо
  • Принцесса Мононоке
  • Ходячий замок
  • Навсикая из Долины ветров
  • Замок Калиостро

Исполнители

Концертные номера представят Николай Максимов (виолончель) — лауреат международных конкурсов, а также Михаил Зайденберг (фортепиано) — пианист, композитор и лауреат международных конкурсов.

Купить билет на концерт Миядзаки. Живые саундтреки под звёздным куполом

Помощь с билетами
В других городах
Август
29 августа суббота
17:30
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Черный юмор
18+
Юмор

Черный юмор

14 августа в 21:30 Improv Club
от 300 ₽
Николай Гринько
6+
Авторская песня

Николай Гринько

6 ноября в 19:00 Арт-клуб «Маяковка, 10»
от 1600 ₽
Влад Кобяков
0+
Эстрада Поп

Влад Кобяков

6 октября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше