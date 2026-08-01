Миядзаки. Живые саундтреки под звёздным куполом

Живой концерт в Планетарии: музыка мира Хаяо Миядзаки

В Планетарии 1 прозвучат музыкальные шедевры из культовых аниме-фильмов Хаяо Миядзаки. Концерт под звёздным куполом перенесет зрителей в волшебные миры Тоторо, Хаула, Сан и Тихиро.

Музыка, оживающая под звёздами

Исполнять композиции будет дуэт: виолончель и фортепиано. Музыка Дзё Хисаиси будет выполнена вживую, что добавит уникальности этому мероприятию.

О гении анимации

Хаяо Миядзаки — обладатель премии «Оскар» за «Унесённых призраками» (2003) и почётной награды Академии за вклад в мировой кинематограф. Его фильмы, такие как «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке», стали классикой анимации и вдохновили целые поколения.

Композитор, создавший музыкальный язык

Дзё Хисаиси — японский композитор и дирижёр, за 40 лет работы написавший саундтреки к более чем 100 фильмам и телесериалам. Его мелодии - нежные, эпические и пронзительные - имеют собственную жизнь вне экранов.

Программа концерта

Унесённые призраками

Мой сосед Тоторо

Принцесса Мононоке

Ходячий замок

Навсикая из Долины ветров

Замок Калиостро

Исполнители

Концертные номера представят Николай Максимов (виолончель) — лауреат международных конкурсов, а также Михаил Зайденберг (фортепиано) — пианист, композитор и лауреат международных конкурсов.