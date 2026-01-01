Концерт Мити Кулистикова в «Ритм-Блюз Кафе»

Митя Кулистиков, кино- и телепродюсер, а также автор песен в жанре поп-рок, отмечает 15 лет музыкального пути концертом в легендарном «Ритм-Блюз Кафе». Это место славы рок-н-ролла давно завоевало сердца меломанов и не нуждается в представлении.

Вечер будет посвящён важному этапу в творчестве Мити: на всех стриминговых площадках выходит его новый альбом «Кругосветка». Это значимое событие обещает стать ярким моментом в жизни российского музыкального сообщества.

Во время концерта на сцену выйдут известные музыканты, знакомые многим слушателям. Среди них — гитарист Дмитрий Андрианов, виртуоз и композитор, который создавал мощное и мелодичное звучание для многих коллективов, включая «МЭD DОГ» и группу Александра Маршала. Наряду с ним, бессменный барабанщик «Мумий Тролля», Олег Пунгин, добавит динамики и ритма в звучание вечера. Клавишные займет представитель великой русской творческой династии Илья Васнецов.

Музыканты представят оригинальную программу, которая перенесёт слушателей в атмосферу первой любви и мечтаний о различных уголках мира. Концерт не обойдется и без рок-боевиков, которые наполнят московское лето 2026 года своей мощной энергией. Приходите и станьте частью этого уникального музыкального события!