Выставка «Митусовы – хранители Рериховского наследия» в Музее-институте семьи Рерихов

Музей-институт семьи Рерихов готовит новый выставочный проект, посвящённый значимой роли семьи Митусовых в сохранении культурного наследия Рерихов. Эта выставка приурочена к 25-летнему юбилею музея и расскажет о тех, кто сохранял мемориальные предметы, рукописи и картины, а также о важной связи между этими двумя семьями.

История Митусовых

Первые шаги в сохранении рериховского наследия сделал Степан Степанович Митусов, двоюродный брат и близкий друг Елены Ивановны Рерих. Он не только был ценителем музыки и живописи, но и поддерживал идеи Николая Константиновича Рериха, даже когда Рерихи оказались за пределами России в 1916 году.

Семейные связи Митусовых и Рерихов продолжались и в трудные для страны времена, включая блокадный Ленинград. Сёстры Митусовы сыграли ключевую роль в распространении рериховского наследия, пополняя фонды музеев и библиотек картинами и личными вещами Рерихов.

Экспонаты выставки

На выставке будут представлены уникальные предметы из фондов Музея-института. Посетители смогут увидеть:

фотографии из альбома семьи Митусовых;

письма и документы;

живописные и графические работы С. С. Митусова;

ранние произведения Н. К. Рериха и его сыновей;

предметы из декоративно-прикладного фонда, включая столовый сервиз XIX века.

Особое внимание будет уделено картине «Тибет» 1943 года, созданной Н. К. Рерихом. Это произведение, наполненное символами и философским смыслом, демонстрирует зрелое творчество художника. Картина была привезена в Москву Юрием Николаевичем Рерихом в 1958 году и позже подарена Людмиле Степановне Митусовой.

Не упустите возможность узнать больше о наследии, которое объединило две великие семьи, и увидеть уникальные экспонаты на выставке в Музее-институте семьи Рерихов.