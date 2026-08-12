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Митусовы — хранители Рериховского наследия
Киноафиша Митусовы — хранители Рериховского наследия

Митусовы — хранители Рериховского наследия

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О выставке

Выставка «Митусовы – хранители Рериховского наследия» в Музее-институте семьи Рерихов

Музей-институт семьи Рерихов готовит новый выставочный проект, посвящённый значимой роли семьи Митусовых в сохранении культурного наследия Рерихов. Эта выставка приурочена к 25-летнему юбилею музея и расскажет о тех, кто сохранял мемориальные предметы, рукописи и картины, а также о важной связи между этими двумя семьями.

История Митусовых

Первые шаги в сохранении рериховского наследия сделал Степан Степанович Митусов, двоюродный брат и близкий друг Елены Ивановны Рерих. Он не только был ценителем музыки и живописи, но и поддерживал идеи Николая Константиновича Рериха, даже когда Рерихи оказались за пределами России в 1916 году.

Семейные связи Митусовых и Рерихов продолжались и в трудные для страны времена, включая блокадный Ленинград. Сёстры Митусовы сыграли ключевую роль в распространении рериховского наследия, пополняя фонды музеев и библиотек картинами и личными вещами Рерихов.

Экспонаты выставки

На выставке будут представлены уникальные предметы из фондов Музея-института. Посетители смогут увидеть:

  • фотографии из альбома семьи Митусовых;
  • письма и документы;
  • живописные и графические работы С. С. Митусова;
  • ранние произведения Н. К. Рериха и его сыновей;
  • предметы из декоративно-прикладного фонда, включая столовый сервиз XIX века.

Особое внимание будет уделено картине «Тибет» 1943 года, созданной Н. К. Рерихом. Это произведение, наполненное символами и философским смыслом, демонстрирует зрелое творчество художника. Картина была привезена в Москву Юрием Николаевичем Рерихом в 1958 году и позже подарена Людмиле Степановне Митусовой.

Не упустите возможность узнать больше о наследии, которое объединило две великие семьи, и увидеть уникальные экспонаты на выставке в Музее-институте семьи Рерихов.

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 августа четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
14 августа пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
15 августа суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
16 августа воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
17 августа понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
18 августа вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
19 августа среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 августа четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
21 августа пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
22 августа суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
23 августа воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
24 августа понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
25 августа вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
26 августа среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
27 августа четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
28 августа пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
29 августа суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
30 августа воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
31 августа понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
1 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
2 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
3 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
4 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
5 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
7 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
8 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
9 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
10 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
11 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
12 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
14 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
15 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
16 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
17 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
18 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
19 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
21 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
22 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
23 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
24 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
25 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
26 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
28 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
29 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
30 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
1 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
2 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
3 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
4 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
5 октября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
6 октября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
7 октября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
8 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
9 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
10 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
11 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
12 октября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 октября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
14 октября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
15 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
16 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
17 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
18 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
19 октября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 октября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
21 октября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
22 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
23 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
24 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
25 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1

Фотографии

Митусовы — хранители Рериховского наследия

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