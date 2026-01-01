Митрополичий хор Минского Свято-Духова кафедрального собора в Зарядье

Приглашаем вас на выступление Митрополичьего хора Минского Свято-Духова кафедрального собора. Этот хоровой коллектив, возглавляемый художественным руководителем и регентом Виталием Соболевским, радует зрителей своим мастерством и эмоциональностью исполнения.

Хор в своей программе представит разнообразные произведения, включая как традиционные, так и современные духовные композиции. Каждый номер наполнен глубиной и красотой, что создает уникальную атмосферу общения с искусством.

Выступление хора станет не только музыкальным событием, но и важной культурной вехой для всех ценителей хорового пения. Не упустите возможность насладиться высоким искусством и поддержать духовные традиции!