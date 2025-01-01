Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Митина любовь
Киноафиша Митина любовь

Спектакль Митина любовь

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 16+
Возраст 16+

О спектакле

Аня Чиповская и Андрей Мартынов в спектакле Владислава Наставшева «Митина любовь»

В Нижегородском ТЮЗе покажут спектакль по повести Ивана Бунина «Митина любовь». Это история о мучительной любви студента Мити и молодой актрисы Кати, затрагивающая темы ревности, ожидания и человеческих отношений.

Сюжетная линия

В основе спектакля — романтические переживания молодых людей: Митя и Катя испытывают чувства друг к другу, уверенные, что их ждёт длинная жизнь и успешная карьера. Митя убеждён, что его любовь сильнее. Он мучается от ревности и невнятных ответов Кати, которая погружена в свои театральные мечты. В поисках понимания своих чувств он уезжает в усадьбу матери, где его мысли всё равно заняты лишь любимой. В окружении природы, местных девушек и весеннего воздуха Митя ощущает её «тайное присутствие». Каждое утро он отправляет страстные письма, но получает от неё лишь редкие и скупые ответы.

Режиссура и исполнение

Спектакль поставил Владислав Наставшев, известный своей работой над проектами, как «Лан Ма». Он не в первый раз обращается к творчеству Бунина, и это неудивительно: темы любви и страсти остаются актуальными и в современном мире. «Наша история — способ напомнить зрителю о самом важном в жизни», — отмечает режиссёр.

В этом спектакле Наставшев переосмысляет повесть и добавляет яркие музыкальные фрагменты. Он выступает не только как автор инсценировки, но и как композитор и художник. Вопрос, который ставит режиссёр: «Что происходит с Митей? Существует ли на самом деле Катя, или все события происходят лишь в его воображении?»

Актерский состав

В главных ролях выступают: Аня Чиповская и Андрей Мартынов. Интересно, что между ними существует поколенческая разница, что вносит свою ноту в расстановку сил на сцене. Как говорит Наставшев, «Аня играет некую стихию, необратимость, перед которой человек бессилен». Это создаёт особую атмосферу и напряжение между персонажами, что, несомненно, привлечёт зрителей, интересующихся глубокими психологическими драмами.

Режиссер
Владислав Наставшев
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Андрей Мартынов
Андрей Мартынов

Купить билет на спектакль Митина любовь

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
25 февраля среда
19:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Вне подозрения
12+
Драма
Вне подозрения
18 марта в 19:00 ДК «Красное Сормово»
от 1600 ₽
Папа
16+
Драма
Папа
7 января в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1500 ₽
Зимний лес и зимний лис
0+
Детский Детские елки Иммерсивный
Зимний лес и зимний лис
2 января в 10:30 Творческое объединение «Нетеатр»
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше