Спектакль Митина любовь

Аня Чиповская и Андрей Мартынов в спектакле Владислава Наставшева «Митина любовь»

В Нижегородском ТЮЗе покажут спектакль по повести Ивана Бунина «Митина любовь». Это история о мучительной любви студента Мити и молодой актрисы Кати, затрагивающая темы ревности, ожидания и человеческих отношений.

Сюжетная линия

В основе спектакля — романтические переживания молодых людей: Митя и Катя испытывают чувства друг к другу, уверенные, что их ждёт длинная жизнь и успешная карьера. Митя убеждён, что его любовь сильнее. Он мучается от ревности и невнятных ответов Кати, которая погружена в свои театральные мечты. В поисках понимания своих чувств он уезжает в усадьбу матери, где его мысли всё равно заняты лишь любимой. В окружении природы, местных девушек и весеннего воздуха Митя ощущает её «тайное присутствие». Каждое утро он отправляет страстные письма, но получает от неё лишь редкие и скупые ответы.

Режиссура и исполнение

Спектакль поставил Владислав Наставшев, известный своей работой над проектами, как «Лан Ма». Он не в первый раз обращается к творчеству Бунина, и это неудивительно: темы любви и страсти остаются актуальными и в современном мире. «Наша история — способ напомнить зрителю о самом важном в жизни», — отмечает режиссёр.

В этом спектакле Наставшев переосмысляет повесть и добавляет яркие музыкальные фрагменты. Он выступает не только как автор инсценировки, но и как композитор и художник. Вопрос, который ставит режиссёр: «Что происходит с Митей? Существует ли на самом деле Катя, или все события происходят лишь в его воображении?»

Актерский состав

В главных ролях выступают: Аня Чиповская и Андрей Мартынов. Интересно, что между ними существует поколенческая разница, что вносит свою ноту в расстановку сил на сцене. Как говорит Наставшев, «Аня играет некую стихию, необратимость, перед которой человек бессилен». Это создаёт особую атмосферу и напряжение между персонажами, что, несомненно, привлечёт зрителей, интересующихся глубокими психологическими драмами.