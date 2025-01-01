Меню
Мистический орган. Ночь в Соборе при Свечах.
Специальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — Шведской церкви Святой Екатерины. Этот здание в псевдороманском стиле было построено в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и располагается в живописном уголке города на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь славится не только своей богатой историей, но и удивительной акустикой. Здесь, при свечах, вы сможете насладиться оригинальными произведениями и транскрипциями двух величайших композиторов эпохи барокко и классицизма — Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.

Программа концерта

Погрузитесь в атмосферу классической музыки с произведениями, которые будут представлены в программе:

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
    • Фантазия фа минор KV 608
    • Пастораль фа мажор
    • Адажио и фуга до минор KV 546
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Синфония из кантаты Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29 (транскрипция М. Дюпре)
    • Фантазия и фуга соль минор BWV 542
    • Чакона из партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (транскрипция для органа)

Исполнитель

Концерт будет сопровождать Эльнора Гросс на электронном органе Johannus. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой в этом очаровательном месте!

Ноябрь
Декабрь
Январь
22 ноября суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
6 декабря суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
10 января суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
24 января суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

