Мистический орган. Ночь в Соборе при Свечах.

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — Шведской церкви Святой Екатерины. Этот здание в псевдороманском стиле было построено в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и располагается в живописном уголке города на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Церковь славится не только своей богатой историей, но и удивительной акустикой. Здесь, при свечах, вы сможете насладиться оригинальными произведениями и транскрипциями двух величайших композиторов эпохи барокко и классицизма — Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.
Погрузитесь в атмосферу классической музыки с произведениями, которые будут представлены в программе:
Концерт будет сопровождать Эльнора Гросс на электронном органе Johannus. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут.
Спектакль рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой в этом очаровательном месте!