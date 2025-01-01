Мистический орган. Ночь в Соборе при Свечах.

Специальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — Шведской церкви Святой Екатерины. Этот здание в псевдороманском стиле было построено в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и располагается в живописном уголке города на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь славится не только своей богатой историей, но и удивительной акустикой. Здесь, при свечах, вы сможете насладиться оригинальными произведениями и транскрипциями двух величайших композиторов эпохи барокко и классицизма — Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.

Программа концерта

Погрузитесь в атмосферу классической музыки с произведениями, которые будут представлены в программе:

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) Фантазия фа минор KV 608 Пастораль фа мажор Адажио и фуга до минор KV 546

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Синфония из кантаты Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29 (транскрипция М. Дюпре) Фантазия и фуга соль минор BWV 542 Чакона из партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (транскрипция для органа)



Исполнитель

Концерт будет сопровождать Эльнора Гросс на электронном органе Johannus. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой в этом очаровательном месте!