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Мистический орган. Ночь в соборе при свечах
Киноафиша Мистический орган. Ночь в соборе при свечах

Мистический орган. Ночь в соборе при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на незабываемые концерты в Шведской церкви Святой Екатерины! Это уникальное архитектурное сооружение, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, находится в живописном уголке Санкт-Петербурга, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь славится своей удивительной акустикой и атмосферой, что делает её идеальным местом для истинных ценителей классической музыки.

Программа концерта

В программе — настоящие шедевры классической органной музыки. Погрузитесь в мистическую атмосферу под завораживающее звучание органа, где классика соприкасается с современностью. Вы услышите:

  • Токкаты Георга Муффата
  • Циклы фуг и хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха, чья архитектура звука напоминает готические соборы
  • Программные пьесы для органа Микаэла Таривердиева
  • Знаменитые саундтреки из фильмов, таких как «Гарри Поттер» и «Интерстеллар»

Знакомые мелодии зазвучат новыми красками, раскроют свою эмоциональную глубину и позволят вам заново взглянуть на кинематографические шедевры.

Исполнитель и детали

Солист концерта, Иван Мокшин, не только исполнит известные произведения, но и представит свою авторскую «Сицилиану на русские темы». Это удивительное сочетание классики и современности оставит незабываемые впечатления!

Используемый инструмент: Электронный орган Johannus

Продолжительность: 1 час 10 минут

Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00 от 1600 ₽

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