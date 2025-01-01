Мистический орган. Ночь в соборе при свечах

Уникальная серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на незабываемые концерты в Шведской церкви Святой Екатерины! Это уникальное архитектурное сооружение, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, находится в живописном уголке Санкт-Петербурга, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь славится своей удивительной акустикой и атмосферой, что делает её идеальным местом для истинных ценителей классической музыки.

Программа концерта

В программе — настоящие шедевры классической органной музыки. Погрузитесь в мистическую атмосферу под завораживающее звучание органа, где классика соприкасается с современностью. Вы услышите:

Токкаты Георга Муффата

Циклы фуг и хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха, чья архитектура звука напоминает готические соборы

Программные пьесы для органа Микаэла Таривердиева

Знаменитые саундтреки из фильмов, таких как «Гарри Поттер» и «Интерстеллар»

Знакомые мелодии зазвучат новыми красками, раскроют свою эмоциональную глубину и позволят вам заново взглянуть на кинематографические шедевры.

Исполнитель и детали

Солист концерта, Иван Мокшин, не только исполнит известные произведения, но и представит свою авторскую «Сицилиану на русские темы». Это удивительное сочетание классики и современности оставит незабываемые впечатления!

Используемый инструмент: Электронный орган Johannus

Продолжительность: 1 час 10 минут

Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.