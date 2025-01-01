Мистический орган. Ночь в Соборе при свечах

Команда IMAYC готова порадовать вас уникальным концертом в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это мероприятие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей классической музыки!
История церкви
Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона. Она расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится своей богатой историей, удивительной акустикой и уникальной атмосферой.
О программе концерта
В программе концерта «Органные шедевры при свечах» прозвучат произведения выдающихся композиторов эпохи барокко и классицизма — Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Под мягким светом свечей орган продемонстрирует всю мощь оркестрового звучания и изящество классицизма.
Произведения, которые вы услышите:
Исполнитель: Эльнора Гросс (орган)
Продолжительность: 1 час 10 минут
Рекомендовано: для зрителей старше шести лет
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в одном из самых красивых зданий Санкт-Петербурга!