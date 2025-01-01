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Мистический орган. Ночь в Соборе при свечах
Киноафиша Мистический орган. Ночь в Соборе при свечах

Мистический орган. Ночь в Соборе при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Органные шедевры при свечах» в церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC готова порадовать вас уникальным концертом в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это мероприятие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей классической музыки!

История церкви

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона. Она расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится своей богатой историей, удивительной акустикой и уникальной атмосферой.

О программе концерта

В программе концерта «Органные шедевры при свечах» прозвучат произведения выдающихся композиторов эпохи барокко и классицизма — Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Под мягким светом свечей орган продемонстрирует всю мощь оркестрового звучания и изящество классицизма.

Произведения, которые вы услышите:

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791): Фантазия фа минор KV 608
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Синфония из кантаты Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29 (транскрипция М. Дюпре)
  • Фантазия и фуга соль минор BWV 542
  • Чакона из партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (транскрипция для органа)
  • Пастораль фа мажор
  • Вольфганг Амадей Моцарт: Адажио и фуга до минор KV 546

Исполнитель: Эльнора Гросс (орган)
Продолжительность: 1 час 10 минут
Рекомендовано: для зрителей старше шести лет

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в одном из самых красивых зданий Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
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Санкт-Петербург, 6 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
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22:00 от 1600 ₽

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