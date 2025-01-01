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Мистический орган. Ночь в соборе при свечах
Киноафиша Мистический орган. Ночь в соборе при свечах

Мистический орган. Ночь в соборе при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемая ночь органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это мероприятие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей прекрасного!

Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Расположена она в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится богатой историей, удивительной акустикой и атмосферой, способной перенести вас в другой мир.

Программа концерта

В программе прозвучат шедевры барокко и музыкальной классики. Мощный космический орган исполнит произведения таких композиторов, как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Дитрих Букстехуде
  • Георг Муффат
  • Микаэл Таривердиев
  • Иван Мокшин
  • Леон Боэльман
  • Ханс Циммер

Особое внимание будет уделено известным саундтрекам мирового кинематографа, включая музыку из фильмов «Гарри Поттер» и «Интерстеллар». Солист на органе, Иван Мокшин, также выступит в роли композитора с авторской «Сицилианой» на русские темы.

Список произведений

  • Микаэл Таривердиев — Бассо остинато
  • Джон Уильямс — Музыка из к/ф «Гарри Поттер»
  • Георг Муффат — Токката № 1, Токката № 11
  • Леон Боэльман — Молитва и токката из Готической сюиты для органа
  • Дитрих Букстехуде — Прелюдия соль минор
  • Иоганн Себастьян Бах — Пассакалья и фуга до минор
  • Иван Мокшин — Сицилиана на русские темы
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия «Помогите мне восхвалять доброту Господа»
  • Ханс Циммер — Саундтрек из к/ф «Интерстеллар»
  • И многое другое!

Информация для зрителей

Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00
Санкт-Петербург, 30 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00

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