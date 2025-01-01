Мистический орган. Ночь в соборе при свечах

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это мероприятие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей прекрасного!
Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Расположена она в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится богатой историей, удивительной акустикой и атмосферой, способной перенести вас в другой мир.
В программе прозвучат шедевры барокко и музыкальной классики. Мощный космический орган исполнит произведения таких композиторов, как:
Особое внимание будет уделено известным саундтрекам мирового кинематографа, включая музыку из фильмов «Гарри Поттер» и «Интерстеллар». Солист на органе, Иван Мокшин, также выступит в роли композитора с авторской «Сицилианой» на русские темы.
Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!