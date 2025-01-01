Мистический концерт

Необычная игра: мистический музыкальный триллер

Приглашаем вас на театрализованный концерт «Три семерки» в уютном зале Музыкальной квартиры. В программе примут участие талантливые исполнители:

Виктория Носовская (сопрано)

Ольга Сидоренко (меццо-сопрано)

Дмитрий Романько (бас)

Сергей Полтавский (альт)

Рустем Кудояров (фортепиано)

Ведущий: Андрей Лавинский

Режиссёр: Светлана Романова

Сюжет и концепция

Несколько друзей собираются за столом, чтобы поиграть в карточную игру «Три семерки» (или «Тресет»). Но всё меняется, когда на столе появляется загадочная колода карт и одно неожиданное предложение: вызвать духов. Что произойдёт дальше – вы узнаете только на концерте.

Атмосфера спектакля наполнена мистикой: «Смерть пляшет под мелодию Сен-Санса», сопрано видит странные сны, а Мефистофель шепчет что-то Маргарите. В пещере Горного короля блуждают гномы…

Музыкальная программа

В концертной программе собраны яркие музыкальные фрагменты, отражающие аномальные явления, исследованные композиторами 19 века. Вы услышите:

Дж. Верди – Ария Азучены из оперы «Трубадур»

К. Сен-Санс – «Пляски смерти» в переложении для голоса и фортепиано

М. Глинка – Сцена Наины и Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

М. Глинка – Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

A. Бородин – «Морская царевна», романс

Ш. Гуно – Сцена Мефистофеля и Маргариты из оперы «Фауст»

Ф. Мендельсон – «Песня ведьмы»

Н. Римский-Корсаков – «Сон в летнюю ночь»

Р. Глиэр – «Русалка»

Ш. Гуно – Ария Мефистофеля из оперы «Фауст»

М. Мусоргский – «Серенада» из цикла «Песни и пляски смерти»

Дж. Верди – Ария Банко из оперы «Леди Макбет»

Э. Григ – «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

Р. Шуман – «Проклятое место» и «Вещая птица» из цикла «Лесные сцены»

К. Дебюсси – «Терраса, посещаемая лунным светом»

Ф. Лист – «Блуждающие огни», трансцендентный этюд

A. Лядов – «Музыкальная табакерка»

П. Чайковский – «Шотландская баллада»

Ж. Оффенбах – «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана»

П. Чайковский – Дуэт Полины и Лизы из оперы «Пиковая дама»

Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного мистического события!