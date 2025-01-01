Мистический концерт

Необычная игра: мистический музыкальный триллер
Приглашаем вас на театрализованный концерт «Три семерки» в уютном зале Музыкальной квартиры. В программе примут участие талантливые исполнители:
- Виктория Носовская (сопрано)
- Ольга Сидоренко (меццо-сопрано)
- Дмитрий Романько (бас)
- Сергей Полтавский (альт)
- Рустем Кудояров (фортепиано)
Ведущий: Андрей Лавинский
Режиссёр: Светлана Романова
Сюжет и концепция
Несколько друзей собираются за столом, чтобы поиграть в карточную игру «Три семерки» (или «Тресет»). Но всё меняется, когда на столе появляется загадочная колода карт и одно неожиданное предложение: вызвать духов. Что произойдёт дальше – вы узнаете только на концерте.
Атмосфера спектакля наполнена мистикой: «Смерть пляшет под мелодию Сен-Санса», сопрано видит странные сны, а Мефистофель шепчет что-то Маргарите. В пещере Горного короля блуждают гномы…
Музыкальная программа
В концертной программе собраны яркие музыкальные фрагменты, отражающие аномальные явления, исследованные композиторами 19 века. Вы услышите:
- Дж. Верди – Ария Азучены из оперы «Трубадур»
- К. Сен-Санс – «Пляски смерти» в переложении для голоса и фортепиано
- М. Глинка – Сцена Наины и Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»
- М. Глинка – Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»
- A. Бородин – «Морская царевна», романс
- Ш. Гуно – Сцена Мефистофеля и Маргариты из оперы «Фауст»
- Ф. Мендельсон – «Песня ведьмы»
- Н. Римский-Корсаков – «Сон в летнюю ночь»
- Р. Глиэр – «Русалка»
- Ш. Гуно – Ария Мефистофеля из оперы «Фауст»
- М. Мусоргский – «Серенада» из цикла «Песни и пляски смерти»
- Дж. Верди – Ария Банко из оперы «Леди Макбет»
- Э. Григ – «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»
- Р. Шуман – «Проклятое место» и «Вещая птица» из цикла «Лесные сцены»
- К. Дебюсси – «Терраса, посещаемая лунным светом»
- Ф. Лист – «Блуждающие огни», трансцендентный этюд
- A. Лядов – «Музыкальная табакерка»
- П. Чайковский – «Шотландская баллада»
- Ж. Оффенбах – «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана»
- П. Чайковский – Дуэт Полины и Лизы из оперы «Пиковая дама»
Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного мистического события!