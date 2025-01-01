Вечер одноактных балетов в зале «Стравинский»

21 и 22 мая в зале «Стравинский» состоится уникальный вечер современной хореографии, который включает три одноактных балета, созданных российскими балетмейстерами-новаторами. Генеральный продюсер мероприятия — премьер Большого Театра Игорь Цвирко. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с двумя антрактами.

Название проекта «Мистерия» происходит от латинского слова, означающего таинство и священнодействие. Это определение идеально объединяет три балета в один мифологический цикл, где языком танца, музыки, света и символизма рассказываются истории его героев. Зрителей ждет погружение в миры, где реальность переплетается с фантазией, а философская глубина — с безумием.

«Русские тупики»

Хореограф — Максим Петров, художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Спектакль «Русские тупики» — это балет-размышление о жизни, который является манифестом русской культурной матрицы. Музыка, написанная Настасьей Хрущевой, включает гармонические обороты, характерные для произведений Петра Ильича Чайковского.

На сцене представлены две пары: одна в центре, другая — на скамейке в глубине. «Современный романс, где за всеми неоклассическими дуэтами и синхронами читается история несчастливой и безысходной любви», — отмечает Татьяна Кузнецова из «Коммерсантъ». Две возрастные проекции одной пары, два варианта отношений и два разных балета, исполняемых одновременно — это лишь одно из толкований спектакля.

«Монаксия»

Хореограф и сценограф — Дмитрий Масленников, художник по костюмам — Полина Бузанова. Этот спектакль представляет собой мистическую и философскую историю о том, как благо может оказаться злом, а дар — проклятием. Главная героиня, наделенная бессмертием, живет множество жизней, одновременно испытывая страсть и одиночество.

Она сталкивается с потерей близких, и её вечная красота оборачивается проклятием. Зритель будет погружен в её страсти и желания, а в финале останется загадка: хотела ли она такой жизни для себя? Есть ли в ней смысл?

«Врубель. Демон»

Хореограф — Александр Могилёв, сценограф — Анастасия Капустина, художник по костюмам — Алина Герман. Спектакль-мистерия «Врубель. Демон» исследует переплетение судеб творца и его творения. Это личная Голгофа художника, путь к бессмертию, за который приходится платить страданиями.

Спектакль наполнен многослойностью и символикой. Зритель попадает во вселенную Врубеля, где реальная жизнь смешивается с миром фантазий. «Создание чего-то исключительного — это всегда сделка», — говорит режиссер. Финальная сцена зрелищна и трогательна, подводя итог к пути к бессмертию.

