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Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара
Билеты от 2800₽
Киноафиша Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара

Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Этно-музыка в Англиканском соборе Святого Андрея

Сегодня вы сможете насладиться увлекательным миром этно-музыки. Вместе с хорошо известными флейтой и гитарой вы услышите необычные инструменты различных народов.

Одним из таких инструментов станет диджериду — натуральная труба аборигенов Австралии. Этот древний инструмент часто используется в церемониальных ритуалах коренных австралийцев. Он, как правило, звучит на одной ноте, но обладает богатым диапазоном тембра.

Интересно, что сами аборигены никогда не называли свой традиционный инструмент «диджериду». Это название придумали западные учёные, основываясь на звукоподражании.

Современное использование диджериду разнообразно. Его особенности позволяют ему звучать как мистически, так и медитативно. Ритмичные риффы и обилие обертонов делают его звук уникальным, поразительно схожим с человеческим голосом.

Этот удивительный вечер музыкальных открытий обязательно подарит вам хорошее настроение.

Исполнители:

  • Ансамбль солистов «Forest Jam Project»
  • Роман Новиков (ханг-драм, рав васт, джембе)
  • Владислав Леднев (диджериду, варганы, уду, кахон)
  • Андрей Алиев (флейта)
  • Денис Баранов (бас-гитара)

Программа:

Мировая этника

Купить билет на концерт Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара

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Август
21 августа пятница
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

Фотографии

Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара

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