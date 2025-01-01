Спектакль Мистерия про это. musicAeterna dance и Центр Зотов

Танцевальный спектакль «Мистерия про это»

«Мистерия про это» — это совместный проект Центра «Зотов» и танцевальной труппы musicaeterna Dance, посвященный классическому спектаклю Всеволода Мейерхольда и Казимира Малевича по пьесе Владимира Маяковского «Мистерия-буфф». Премьера приурочена к 150-летию Мейерхольда, которое будет отмечаться в 2024 году.

Режиссер и концепция

Режиссером перформанса выступила Анна Гусева, художественный руководитель труппы musicaeterna Dance и обладательница спецприза жюри «Золотой маски» за постановку оперы Карла Орфа «De temporum fine comoedia». Этот спектакль не просто оммаж к оригинальному произведению, но и продолжение размышлений о темах, затронутых в пьесе Маяковского.

Эстетика и содержание

Супрематические декорации Малевича и новаторская режиссура Мейерхольда служат фоном для исследования отношений индивидуума и коллектива. В спектакле герои ищут свое место в мире любви и личности, проходя через этапы коллективного мышления, внутренние конфликты и поляризацию на уровне «свой — чужой».

Музыка и хореография

Хореография и сценография спектакля основываются на принципах биомеханики Мейерхольда и пространственных представлениях Малевича. Музыкальное решение, созданное композитором Кириллом Архиповым, раскрывает идеи, заложенные создателями оригинального спектакля 1918 года. Танцовщики превращаются в хор, работая с дыханием, голосом и речью.

Команда проекта

Режиссер: Анна Гусева

Драматургия: Юлия Орлова, Анна Гусева

Хореограф: Анастасия Пешкова

Художник: Мария Левина

Видеохудожник: Юлия Орлова

Композитор: Кирилл Архипов

Тьютор по технике звукоизвлечения / певица: Ольга Власова

Танцевальная труппа

В составе труппы musicAeterna Dance: Айгуля Бузаева, Тимур Ганеев, Алевтина Грунтовская, Евгений Калачев, Максим Клочнев, Савва Коротыч, Анна Кузнецова, Елена Лисная, Айсылу Мирхафизхан, Камиль Мустафаев, Алексей Слуцкий, Дарья Тагильцева.

Приглашаем вас на этот уникальный спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона!