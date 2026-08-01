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Мистер Твистер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мистер Твистер

Мистер Твистер

18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт группы «Мистер Твистер» в Москве

Группа «Мистер Твистер» выступит в клубе «Ритм Блюз Кафе», расположенном по адресу: Староваганьковский переулок, дом 19, строение 2. Этот советский и российский коллектив известен как один из основоположников отечественного рокабилли и исполнителем классических рок-н-ролльных композиций, советских шлягеров и собственных хитов, таких как «Рокабилли — норма жизни!» и «Миллионер».

Для поклонников рок-н-ролла

Концерт группы будет интересен не только поклонникам рок-н-ролла и рокабилли, но и всем, кто ценит живые выступления в демократической обстановке с качественным звуком. Легендарный бэнд впервые заявил о себе в 1985 году. Их дебютный альбом разлетелся по всему Союзу миллионными тиражами, и с тех пор «Мистер Твистер» стал синонимом рок-н-ролла.

Современное звучание

Несмотря на свои корни, музыка команды звучит на удивление современно и забойно. Эта жизнерадостная группа дарит зрителям ту энергетику, которая изначально заложена в рок-н-ролле. Достаточно увидеть «Твистеров» на сцене, чтобы понять: это настоящая живая музыка, которая просто не может оставить равнодушным никого!

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Август
21 августа пятница
20:00
Штопор Москва, Шарикоподшипниковская, 38, стр. 1
от 1000 ₽

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