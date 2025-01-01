Юбилейная вечеринка группы «Мистер Твистер»

31 августа в 19:00 в Ритм-Блюз кафе пройдет незабываемый концерт, посвященный 40-летию группы «Мистер Твистер». Эта команда является настоящим символом рокабилли, сохраняя верность классической стилистике 50-х годов, при этом их музыка звучит свежо и современно.

История группы

«Мистер Твистер» впервые заявил о себе в 1985 году и с тех пор стал одним из самых известных рок-н-ролльных коллективов в стране. Их дебютный альбом разошелся миллионными тиражами по всему Советскому Союзу, закрепив за группой статус легенды.

Что ждать на концерте

На юбилейном концерте зрителей ждет не только знакомый репертуар, но и множество сюрпризов. Группа обещает порадовать как давних поклонников, так и новых слушателей. Приходите насладиться энергией живого выступления и окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла!

Интересные факты

«Мистер Твистер» не только сохраняет традиции, но и активно экспериментирует с музыкой, включая элементы современных жанров. Это делает их выступления особенно яркими и запоминающимися.

Не упустите возможность стать частью этого памятного события и насладиться живой музыкой от настоящих мастеров!