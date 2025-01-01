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Билеты от 900₽
Киноафиша Мистер Твистер

Мистер Твистер

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Юбилейная вечеринка группы «Мистер Твистер»

31 августа в 19:00 в Ритм-Блюз кафе пройдет незабываемый концерт, посвященный 40-летию группы «Мистер Твистер». Эта команда является настоящим символом рокабилли, сохраняя верность классической стилистике 50-х годов, при этом их музыка звучит свежо и современно.

История группы

«Мистер Твистер» впервые заявил о себе в 1985 году и с тех пор стал одним из самых известных рок-н-ролльных коллективов в стране. Их дебютный альбом разошелся миллионными тиражами по всему Советскому Союзу, закрепив за группой статус легенды.

Что ждать на концерте

На юбилейном концерте зрителей ждет не только знакомый репертуар, но и множество сюрпризов. Группа обещает порадовать как давних поклонников, так и новых слушателей. Приходите насладиться энергией живого выступления и окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла!

Интересные факты

«Мистер Твистер» не только сохраняет традиции, но и активно экспериментирует с музыкой, включая элементы современных жанров. Это делает их выступления особенно яркими и запоминающимися.

Не упустите возможность стать частью этого памятного события и насладиться живой музыкой от настоящих мастеров!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
14 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Дудук при свечах. От классики до киномузыки
12+
Классическая музыка
Дудук при свечах. От классики до киномузыки
3 августа в 17:00 Театральная хоромина
от 800 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
15 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
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