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Мистер Твистер. Легенды рокабилли
Билеты от 500₽
Киноафиша Мистер Твистер. Легенды рокабилли

Мистер Твистер. Легенды рокабилли

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: «Мистер Твистер» на московской сцене

Во вселенной рокабилли трудно найти группу, столь преданную классической стилистике 50-х, как «Мистер Твистер». Музыка этой команды сочетает в себе элементы традиционного рок-н-ролла и современные звучания, что делает их выступления поистине уникальными.

История группы

Легендарный бэнд впервые заявил о себе в 1985 году. Их дебютный альбом разлетелся по всему Союзу миллионными тиражами, и с тех пор «Мистер Твистер» стал синонимом рок-н-ролла. Этот коллектив не только сохраняет дух эпохи, но и постоянно удивляет своих поклонников новыми интерпретациями классики.

Что ожидать от спектакля

На предстоящих выступлениях зрители смогут насладиться не только знакомыми хитами, но и новыми композициями, которые обещают стать любимыми. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу 50-х и насладиться энергией живого выступления.

Не пропустите!

Если вы являетесь поклонником рокабилли или просто любите хорошую музыку, не упустите возможность увидеть «Мистер Твистер» на сцене. Это будет незабываемый вечер, который оставит яркие впечатления и зарядит позитивной энергией!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:30 от 500 ₽

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