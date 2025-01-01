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Мистер Шерлок Холмс
Киноафиша Мистер Шерлок Холмс

Спектакль Мистер Шерлок Холмс

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль о самом известном сыщике в мире

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, посвящённый самому знаменитому сыщику всех времён — Шерлоку Холмсу! Этот гениальный детектив способен распутать любое, даже самое запутанное дело, используя свои уникальные методы и острый ум.


Атмосфера Викторианского Лондона

Воссозданная атмосфера Лондона конца XIX века перенесёт вас в знаменитую комнату на Бейкер-стрит, где Холмс проводит свои расследования. Окружённый увеличительными стёклами, микроскопами и склянками с химическими реактивами, он раскрывает самые сложные преступления. Каждая деталь здесь важна, ведь всё в этой комнате служит верой и правдой в поиске истины.

Но вот звучит скрипка, и мистер Холмс готов к действию. Он выходит на сцену, а это значит, что впереди нас ждут новые захватывающие приключения, полные неожиданностей и тайн. Вместе с верным доктором Ватсоном, Холмс вновь вступает в схватку с преступниками, и мы станем свидетелями блестящих расследований, которые увлекут зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс окунуться в мир классического детектива и насладиться невероятной историей благородного Шерлока Холмса!

Режиссер
Петр Васильев
В ролях
Петр Васильев
Семен Мендельсон
Алексей Шишигин
Вадим Франчук
Юлия Каим

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс Мистер Шерлок Холмс

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