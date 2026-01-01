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Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова
Киноафиша Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова

Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова

6+
Возраст 6+

О концерте

Яркие образы на сцене: концерт Мелвина Трэвиса и Квартета Алексея Черемизова

Мелвин Трэвис — это не просто певец, а настоящий маг музыки, чьи выступления наполняют зал непередаваемой энергией. На его концертах зрители могут насладиться уникальным смешением стилей: джазом, соулом, фанк и блюзом. Артист завораживает публика своим чувственным исполнением джазовых стандартов, французских мелодий и музыки Карибского бассейна.

Обучение Мелвина проходило в Black Music School в Париже, где он сосредоточился на изучении афроамериканской музыки. Его карьера стартовала с сотрудничества с джазовой исполнительницей Мишель Хендрикс, дочерью великого Джона Хендрикса. Благодаря своему таланту, он имел возможность выступать на одной сцене с такими известными музыкантами, как Michele Hendricks, Derek Martin и Jean Carpenter.

Концертная программа будет сопровождаться аранжировками и игрой Квартета Алексея Черемизова, пианиста-виртуоза и яркого представителя петербургского джазового мейнстрима. Алексей активно сотрудничает с как российскими, так и зарубежными музыкантами, выступая в роли руководителя своего ансамбля.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

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В других городах
Ноябрь
16 ноября понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

Фотографии

Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова

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