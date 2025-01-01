Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мистер Мелвин и Квартет Алексея Черемизова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мистер Мелвин и Квартет Алексея Черемизова

Мистер Мелвин и Квартет Алексея Черемизова

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Мистер Мелвин и Квартет Алексея Черемизова: Солнечные ритмы для московского лета

«Мистер Мелвин и Квартет Алексея Черемизова» — это творческое сотрудничество, которое подарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу настоящего московского лета.

Музыкальное сопровождение

Квартет Алексея Черемизова, известный своими чувственными мелодиями, создаёт идеальный музыкальный фон для этого спектакля. Их композиции наполняют пространство солнечными ритмами, которые заставляют зрителей погрузиться в атмосферу легкости и радости.

  • Алексей Черемизов — талантливый композитор, чьи работы известны не только в России, но и за рубежом.
  • «Мистер Мелвин» — это не просто спектакль, а полноценное театральное представление, которое объединяет разные жанры.

Когда и где

Не упустите возможность увидеть это яркое событие! Спектакль пройдет в одном из лучших театров Москвы. Даты и время выступлений уточняйте на официальных сайтах театров.

Подарите себе и своим близким незабываемые моменты, погрузившись в мир искусства и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
1 августа в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
27 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Музыкальное лото. Вечные хиты
18+
Вечеринка
Музыкальное лото. Вечные хиты
10 октября в 20:00 Macho
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше