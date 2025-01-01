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Киноафиша Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова

Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас насладиться уникальным джазовым вечером в Санкт-Петербурге! В Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт «Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова». Это событие обещает стать ярким акцентом летнего культурного сезона в городе на Неве.

Солнечные ритмы и чувственные мелодии

Концерт объединит солнечные ритмы и чувственные мелодии, которые создадут атмосферу легкости и радости. Квартет Алексея Черемизова, известный своими оригинальными композициями и виртуозной игрой, представит как знакомые, так и новые произведения. Это отличный шанс погрузиться в мир джаза и насладиться живым исполнением.

Интересные факты о музыкантах

Алексей Черемизов - не только талантливый музыкант, но и композитор, чьи работы уже успели завоевать признание как в России, так и за ее пределами. Мистер Мелвин, в свою очередь, известен своим уникальным стилем и способностью соединять различные музыкальные традиции, что делает его концерты незабываемыми.

Почему стоит посетить концерт?

Этот вечер станет отличной возможностью не только насладиться живой музыкой, но и встретиться с единомышленниками. Джаз-клуб Игоря Бутмана славится своим уютом и атмосферой, что делает его идеальным местом для вечернего отдыха.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер с «Мистером Мелвином» и квартетом Алексея Черемизова. Билеты уже в продаже, спешите забронировать их, чтобы гарантировать себе место на этом музыкальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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