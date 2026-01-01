Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мистер Икс
Киноафиша Мистер Икс

Спектакль Мистер Икс

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Режиссер Александр Мацко
Продолжительность 3 часа
Возраст 12+

О спектакле

Премьера оперы «Мистер Икс» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Приглашаем вас на новый захватывающий спектакль «Мистер Икс» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера». Оперетта, написанная Имре Кальманом, обещает погрузить зрителей в атмосферу праздничности и нарядности, а также перенести в мир интриг и запутанных сюжетов.

Сюжет и атмосфера

«Мистер Икс» — это история о настоящей любви, которая преодолевает все трудности. В центре событий зрители увидят захватывающий круговорот эмоций и неожиданных поворотов, что делает спектакль особенно привлекательным для любителей театрального искусства.

Музыка и исполнение

Полная партитура Имре Кальмана наполняет спектакль завораживающей музыкой, которая не оставит равнодушным даже самых взыскательных зрителей. Каждый номер — это искусное сочетание мелодии и эмоций, что делает каждое представление уникальным.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этой яркой театральной истории! Спектакль «Мистер Икс» уже ждет вас в Краснодарском музыкальном театре «Премьера». Приобретайте билеты и наслаждайтесь незабываемым вечером в компании искусства!

Фотографии

Мистер Икс Мистер Икс
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше