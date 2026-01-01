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Мистер Икс
Киноафиша Мистер Икс

Спектакль Мистер Икс

12+
Режиссер Виктор Богаченко, Борис Борейко
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

«Мистер Икс» Имре Кальмана

Приглашаем вас на одну из самых известных классических оперетт — «Мистер Икс» Имре Кальмана (оригинальное название «Принцесса цирка»). Великосветская публика заинтригована появлением новой цирковой звезды, таинственного артиста, который никогда не снимает маску и выступает под псевдонимом Мистер Икс.

Сюжет

Мистер Икс, по условиям контракта, скрывает своё лицо от публики. Молодая вдова и наследница огромного состояния Теодора Вердье заинтересована его личностью и посещает цирк исключительно ради его номера. Влюбленный в Теодору барон де Кривильяк, не раз получавший отказ на свои предложения руки и сердца, решает отомстить. Он предлагает Мистеру Икс познакомиться с Теодорой под именем графа Анри де Шатонеф.

Мистер Икс не может устоять перед возможностью увидеть свою любимую женщину и согласен на эту авантюру. На празднике за кулисами цирка он появляется без маски, и Теодора не может отвести глаз от Анри. План барона начинает сбываться, и судьбы героев начинают переплетаться самыми неожиданными образами.

Ожидания

Головокружительные повороты сюжета, интриги, страсти и, конечно, счастливый конец — всё это ждет зрителей в оперетте «Мистер Икс». Спектакль обещает быть ярким и захватывающим, оставив неизгладимое впечатление у зрителей.

Фотографии

Мистер Икс Мистер Икс Мистер Икс Мистер Икс
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