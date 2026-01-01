Оповещения от Киноафиши
Спектакль Мистер Икс

12+
Продолжительность 145 минут
Возраст 12+

О спектакле

Оперетта Имре Кальмана «Мистер Икс»

Артисты музыкальных театров Москвы приглашают на классическую оперетту Имре Кальмана «Мистер Икс». С первых минут представления зритель окажется в захватывающей любовной интриге между талантливым цирковым наездником Анри де Шатонефф и очаровательной вдовой Теодорой Вердье, затеянной коварным бароном Де Кравельяк.

Вы посетите закулисье цирка, побываете в доме барона и заглянете в ресторан «Зелёный попугай». Фейерверк эмоций, разнообразная палитра музыкальных красок, искромётный юмор и яркая игра артистов, а также музыка великого Кальмана создадут незабываемую атмосферу. Одна только фраза из знаменитой арии Мистера Икс «...всегда быть в маске судьба моя» заставит переживать каждого зрителя.

Программа

Оперетта состоит из 2-х действий, либретто написано А. Грюнвальдом и Ю. Браммером.

Главные действующие лица

  • Мистер Икс — Пётр Кокорев
  • Теодора Вердье — Анна Долгова
  • Тони Дюпон — Константин Хрустачёв
  • Барон де Кретиньяк — Сергей Николаев
  • Мабель Маркёр — Ярослава Прокофьева
  • Пеликан — Юрий Внуков
  • Каролина Дюпон — Марина Донец

 

