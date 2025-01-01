Спектакль Мистер Икс

Меню
Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мистер Икс: погружение в мир смелых цирковых трюков, тайн и загадок

В оперетте И. Кальмана «Мистер Икс» зрители окажутся в мир загадок и смелых трюков. На основной сцене каждый вечер цирка появляется артист, известный под таинственным псевдонимом «Мистер Икс». Его смертельные номера полны напряжения и безумной красоты.

Загадочный герой

Мистер Икс скрывает свое лицо под черной маской, исполняя эффектные, а порой даже опасные трюки. Его образ не оставляет равнодушными зрителей, среди которых оказывается богатая молодая вдова — графиня Теодора Вердье. Её интерес к артисту раскрывает возможность всепобеждающей любви даже в самых сложных обстоятельствах.

Любовь и конфликты

Следуя традициям жанра оперетты, спектакль демонстрирует, как настоящая любовь преодолевает хитрость, обман и месть. Драматический конфликт между героями находит разрешение, способствуя росту и развитию персонажей.

Братство цирковых артистов, живущих по принципам дружбы и чести, становится важным элементом в поисках счастья главных героев. Эта история напоминает о том, что даже в темные времена свет любви способен победить все преграды.

Не упустите шанс стать свидетелем этой захватывающей истории на сцене вашего любимого театра.

Январь
22 января четверг
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 300 ₽

