Мистер Икс
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мистер Икс

Спектакль Мистер Икс

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Мистер Икс» - праздник оперетты от Имре Кальмана

«Мистер Икс» - это легендарный шедевр непревзойденного мастера жанра, выдающегося мелодиста и романтика Имре Кальмана. Эта оперетта сочетает в себе множество ярких элементов театрального искусства, что делает ее уникальным и незабываемым событием.

Цирк, театр и любовь

На сцене развернется увлекательная история, в которой цирк и театр переплетаются с темами любви и коварства. Спектакль полон искрометного юмора и проникновенного лиризма, что создает атмосферу легкости и радости.

Яркие костюмы и великолепные декорации

Неотъемлемой частью «Мистера Икса» являются яркие костюмы и декорации, которые погружают зрителей в удивительный мир оперетты. Каждый элемент сценографии оформлен с заботой о деталях.

Музыкальные шлягеры

Кроме того, зрителей ждут абсолютные мировые музыкальные шлягеры, исполненные талантливыми артистами. Музыка Кальмана способна тронуть сердца даже самых искушенных зрителей.

«Мистер Икс» - это не просто спектакль, а настоящий праздник для всех любителей жанра оперетты. Не упустите возможность стать частью этого великолепного представления!

Купить билет на спектакль Мистер Икс

Октябрь
26 октября воскресенье
18:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1000 ₽

