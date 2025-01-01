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Мистер Икс + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной
Киноафиша Мистер Икс + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной

Спектакль Мистер Икс + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной

6+
Режиссер Василий Заржецкий
Продолжительность 3 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Оперетта на сцене Народного дома графини Паниной

Санкт-Петербургский Малый Музыкальный театр приглашает вас на оперетту «Мистер Икс», которая будет показана на сцене Народного дома графини С.В. Паниной. Спектакль сочетает в себе музыкальное действо и экскурсию, позволяя вам окунуться в атмосферу искусства и истории.

Музыка и сюжет

Эта музыкальная постановка в двух действиях основана на великолепной музыке Имре Кальмана и исполнена Лауреатом международного конкурса инструментального ансамбля «Забава».

Каждый вечер в арене цирка под загадочным псевдонимом «Мистер Икс» появляется артист, исполняющий смертельный номер. Его образ полон тайны, а черная маска скрывает лицо, что делает его еще более загадочным. Публика заинтригована, и эта загадка привлекает богатую молодую вдову, графиню Теодору Вердье, которая долгое время была предметом ухаживаний барона Гастона де Кревельяка. Узнав об интересе Теодоры к Мистеру Икс, барон разрабатывает коварный план, чтобы скомпрометировать светскую даму.

В этом спектакле в лучших традициях жанра оперетты истинная любовь преодолевает хитрость, обман и месть. «Принцесса цирка» — традиционное название оперетты, считается одним из лучших произведений Имре Кальмана, и по праву остается любимым в жанре оперетты. Непревзойденная мелодия и лирический драматизм, интонационное богатство главных партий делают музыку Кальмана искренней и трогательной.

Постановочная команда

Малый музыкальный театр представит сценическую версию «Мистера Икс», созданную режиссером-постановщиком Василием Заржецким по мотивам либретто А. Грюнвальда и Ю. Браммера. Динамичная интрига, мастерство актерского состава, великолепные голоса солистов и незабываемые балетные номера создадут уникальную атмосферу спектакля.

Экскурсия по Народному дому

В антракте для гостей будет предложена прогулка-экскурсия по Народному дому графини Паниной. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории строительства особняка и жизни знаменитой семьи. Это здание было возведено в 1900 году по инициативе графини Софьи Владимировны Паниной и открылось в 1903 году как Лиговский народный дом. Архитектором был Ю.Ю. Бенуа, и здесь изначально был спроектирован театральный зал, куда мы приглашаем всех поклонников театрального и музыкального искусства.

Режиссёр-постановщик: Василий Заржецкий
Кастинг-директор: Алексей Сазонов
Балетмейстер: Татьяна Андреева
Директор: Оксана Селина

Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием оперетты и экскурсии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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