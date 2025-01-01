Оперетта «Мистер Х»: Очарование цирка на сцене

Имре Кальман, великий австро-венгерский композитор, однажды написал: «Я уже написал оперетты, действие которых происходит в самом театре, возле театра и за кулисами театра, — теперь мне захотелось написать оперетту, которая игралась бы в цирке». Эта идея привела к созданию оперетты «Принцесса цирка», которая появилась на свет после восьми месяцев работы и была впервые сыграна в театре «Ан дер Вин» 26 марта 1926 года.

Для Кальмана было характерно давать произведениям «женские» названия. Он суеверно верил, что это приносит удачу. Однако в сюжете «Принцессы цирка» главную роль играет приключение артиста цирка - Мистера Икс. В России эта оперетта позже стала известна под названием «Мистер Икс», особенно после выхода популярного фильма с Г. Отсом в главной роли.

Сюжет

«Мистер Х» – это история о молодом офицере, который, гуляя по улицам Парижа, влюбляется в прекрасную незнакомку. Он ищет любую возможность снова увидеть её, но безуспешно. Однажды он слышит женский крик о помощи и, бросаясь на помощь, обнаруживает, что женщину душит человек, и спасает её. В этот момент он понимает, что эта загадочная незнакомка – его молодая жена, которую генерал ревнует буквально ко всем.

Рискуя своей карьерой, офицер бежит из страны, присоединяется к гастролирующей цирковой труппе и начинает новую жизнь под маской циркача, унося с собой неразделённую любовь.

Прошло пять лет, и цирк вновь приезжает в Париж, а в гастрольной афише красуется уникальный номер Мистера Икс. Однако все мысли героя о возможности встречи с любимой – даже ценой своей свободы и жизни.

Смотрите спектакль «Мистер Х» в исполнении талантливых артистов с сопровождением оркестровой фонограммы. Это захватывающее представление погрузит вас в мир приключений и чувств, вдохновляя на новую волну эмоций.