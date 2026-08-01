Виртуальные инсталляции в Центре современного искусства «Марс»

Центр современного искусства «Марс» приглашает всех на увлекательные виртуальные инсталляции, которые удивят любителей технологий и интерактивных приключений. В программе две уникальные инсталляции — «Миссия выполнима» и «Эпические горки».

Миссия выполнима

Виртуальная инсталляция «Миссия выполнима» предлагает вам стать частью захватывающего космического опыта. Вас ждут неожиданные препятствия в состоянии невесомости, а также возможность узнать интересные факты об Международной космической станции (МКС). Погрузитесь в завораживающие виды Земли из космоса и ощутите всю магию Вселенной на расстоянии вытянутой руки.

Эпические горки

Инсталляция «Эпические горки» подарит вам незабываемые ощущения. Это виртуальный аттракцион с резкими движениями и остановками, который перенесет вас в эпоху динозавров и средневековья, а также в футуристический город. Каждый из самых смелых участников сможет испытать себя в стрельбе на ходу!

Важная информация для гостей

Дорогие посетители! Обращаем ваше внимание, что виртуальный опыт (VR) может вызвать дополнительные нагрузки на вестибулярный аппарат. Возможны головокружения или легкая дезориентация в пространстве. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от посещения инсталляций в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием психотропных веществ.

Кому может быть небезопасно

Прохождение виртуальных инсталляций не рекомендуется для гостей с следующими заболеваниями:

эпилепсия и склонность к судорожным состояниям

нарушения вестибулярного аппарата

частые головокружения и мигрени

повышенная чувствительность к визуальным и световым эффектам

заболевания центральной нервной системы

последствия черепно-мозговых травм

выраженная укачиваемость (в транспорте, аттракционах)

серьезные нарушения зрения (в том числе чувствительность к мерцанию)

сердечно-сосудистые заболевания, сопровождающиеся риском потери сознания

повышенная тревожность и панические атаки

общее плохое самочувствие или слабость

Рекомендации

С осторожностью и только в положении сидя рекомендуем использовать инсталляции: