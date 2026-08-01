Центр современного искусства «Марс» приглашает всех на увлекательные виртуальные инсталляции, которые удивят любителей технологий и интерактивных приключений. В программе две уникальные инсталляции — «Миссия выполнима» и «Эпические горки».
Виртуальная инсталляция «Миссия выполнима» предлагает вам стать частью захватывающего космического опыта. Вас ждут неожиданные препятствия в состоянии невесомости, а также возможность узнать интересные факты об Международной космической станции (МКС). Погрузитесь в завораживающие виды Земли из космоса и ощутите всю магию Вселенной на расстоянии вытянутой руки.
Инсталляция «Эпические горки» подарит вам незабываемые ощущения. Это виртуальный аттракцион с резкими движениями и остановками, который перенесет вас в эпоху динозавров и средневековья, а также в футуристический город. Каждый из самых смелых участников сможет испытать себя в стрельбе на ходу!
Дорогие посетители! Обращаем ваше внимание, что виртуальный опыт (VR) может вызвать дополнительные нагрузки на вестибулярный аппарат. Возможны головокружения или легкая дезориентация в пространстве. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от посещения инсталляций в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием психотропных веществ.
Прохождение виртуальных инсталляций не рекомендуется для гостей с следующими заболеваниями:
С осторожностью и только в положении сидя рекомендуем использовать инсталляции: