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«Миссия выполнима и Эпические горки»
Билеты от 650₽
Киноафиша «Миссия выполнима и Эпические горки»

«Миссия выполнима и Эпические горки»

6+
Возраст 6+
Билеты от 650₽

О выставке

Виртуальные инсталляции в Центре современного искусства «Марс»

Центр современного искусства «Марс» приглашает всех на увлекательные виртуальные инсталляции, которые удивят любителей технологий и интерактивных приключений. В программе две уникальные инсталляции — «Миссия выполнима» и «Эпические горки».

Миссия выполнима

Виртуальная инсталляция «Миссия выполнима» предлагает вам стать частью захватывающего космического опыта. Вас ждут неожиданные препятствия в состоянии невесомости, а также возможность узнать интересные факты об Международной космической станции (МКС). Погрузитесь в завораживающие виды Земли из космоса и ощутите всю магию Вселенной на расстоянии вытянутой руки.

Эпические горки

Инсталляция «Эпические горки» подарит вам незабываемые ощущения. Это виртуальный аттракцион с резкими движениями и остановками, который перенесет вас в эпоху динозавров и средневековья, а также в футуристический город. Каждый из самых смелых участников сможет испытать себя в стрельбе на ходу!

Важная информация для гостей

Дорогие посетители! Обращаем ваше внимание, что виртуальный опыт (VR) может вызвать дополнительные нагрузки на вестибулярный аппарат. Возможны головокружения или легкая дезориентация в пространстве. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от посещения инсталляций в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием психотропных веществ.

Кому может быть небезопасно

Прохождение виртуальных инсталляций не рекомендуется для гостей с следующими заболеваниями:

  • эпилепсия и склонность к судорожным состояниям
  • нарушения вестибулярного аппарата
  • частые головокружения и мигрени
  • повышенная чувствительность к визуальным и световым эффектам
  • заболевания центральной нервной системы
  • последствия черепно-мозговых травм
  • выраженная укачиваемость (в транспорте, аттракционах)
  • серьезные нарушения зрения (в том числе чувствительность к мерцанию)
  • сердечно-сосудистые заболевания, сопровождающиеся риском потери сознания
  • повышенная тревожность и панические атаки
  • общее плохое самочувствие или слабость

Рекомендации

С осторожностью и только в положении сидя рекомендуем использовать инсталляции:

  • пожилым посетителям
  • людям в состоянии усталости или стресса
  • посетителям, впервые использующим виртуальную реальность (VR)

Купить билет на выставка «Миссия выполнима и Эпические горки»

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
12:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
13:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
14:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
15:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
16:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
17:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
18:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
19:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
20:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
16 августа воскресенье
12:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
13:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
14:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
15:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
16:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
17:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
18:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
19:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
20:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
22 августа суббота
12:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
13:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
14:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
15:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
16:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
17:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
18:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
19:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
20:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
23 августа воскресенье
12:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
13:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
14:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
15:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
16:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
17:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
18:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
19:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
20:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
29 августа суббота
12:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
13:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
14:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
15:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
16:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
17:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
18:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
19:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
20:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
30 августа воскресенье
12:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
13:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
14:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
15:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
16:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
17:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
18:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
19:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽
20:30
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 650 ₽

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